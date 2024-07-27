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Kütahya'da Rüzgarın Etkisiyle Pazar Esnafı Mağdur Oldu

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Kütahya'da etkili olan kuvvetli rüzgar pazar esnafının çadırlarını uçurdu, tezgahlarını devirdi. Esnaflar, rüzgarın şiddetini artırmasıyla birlikte yetkililerden çözüm talep etti.

Kütahya'da etkili olan kuvvetli rüzgar pazar esnafının çadırlarını uçurdu, tezgahlarını devirdi.

Kentte etkili olan rüzgar, olumsuzluklara neden oldu. Akkent Mahallesi'ndeki semt pazarında pazarcıların şemsiyelerini uçuran rüzgar, çadırların bağlı olduğu direkleri de yıktı.

Pazar esnafı tezgahlarını şiddetli rüzgardan korumak için çaba sarf etti.

Esnaflar Kadir Türker, pazar çadırlarını bağladıkları direklerin tezgahına düştüğünü ve sattığı ürünlerin zarar gördüğünü belirtti.

Akkent Mahallesi'nde kurulan pazarın rüzgar alan bir bölgede olduğunu belirten Türker, "Bulunduğumuz bu yer çok rüzgar alan bir yer. En ufak rüzgarda burada neredeyse fırtına kopuyor. Bugün rüzgar şiddetini artırınca direkler devrildi, çadırlarımız uçtu. Bu sorunu daha önce yetkililere ilettik ama çözüm bulunamadı." dedi.

Esnaf Muhammet Şahin, bölgenin çok rüzgar almasından dolayı hafta bir pazar şemsiyelerinin kırıldığını anlatarak, yetkililerden kapalı pazar yeri talebinde bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

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