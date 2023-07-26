Kütahya'da Ruhsatsız Tabanca ve Fişek Ele Geçirildi

Kütahya'da polis ekipleri tarafından bir kişinin üzerinde ve otomobilinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ve 12 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Kütahya'da polis ekipleri tarafından bir kişinin üzerinde ve otomobilinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ve 12 fişek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Meydan Mahallesi Musalla Caddesi üzerinde polis ekiplerince yapılan rutin devriye esnasında araç ve araç içerisinde bulunan şahsın yapılan kontrolünde, Ö.Ç. (25) isimli şahsın üzerinden 3 adet fişek ile araç içerisinden 1 adet ruhsatsız tabanca, şarjör ve 9 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. - KÜTAHYA