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Kütahya'da Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Kütahya'da Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Güncel Haberler

Kütahya'da polis ekiplerince bir şahsın evinde ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjör ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu olayla ilgili şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldı.

Kütahya'da polis ekiplerince bir şahsın evinde ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjör ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silah ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde E. A. isimli şahsın evinde gerçekleştirilen aramada,1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait bir adet şarjör ele geçirildi.

Olayla ilgili oldukları tespit edilen E. K. ve E. A. isimli şahıslar hakkında yasal işlem yapıldı. - KÜTAHYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kütahya Güncel Haberler

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