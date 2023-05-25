Kütahya'da Ruhsatsız Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 7 Şüpheli Yakalandı
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Kütahya'da ruhsatsız silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı. Yasa dışı silah satışı yaptıkları belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 14 ruhsatsız tabanca, 40 şarjör ve 360 fişek ele geçirdi.
Kütahya'da ruhsatsız silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı.
Yasa dışı silah satışı yaptıkları belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 14 ruhsatsız tabanca, 40 şarjör ve 360 fişek ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlılar M.E, F.K, E.K, F.E, I.E, T.S. ve Ş.S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.