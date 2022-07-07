Kütahya'da Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendiren heykel ele geçirildi Kütahya'da tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı. Kütahya'da tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı. Manisa'nın Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığının istihbaratı doğrultusunda, Kütahya-Gediz ilçesi kara yolunun 15. kilometresinde durdurulan bir araçta güvenlik güçlerince arama yapıldı. Aramada, Roma Dönemi'ne ait olduğu tahmin edilen başsız bir heykel ile 2 heykel parçası ele geçirildi. Araçtaki İ.C. ve B.E. tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı. Zanlılar, jandarmadaki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Heykel ve 2 heykel parçasının incelenmek üzere Kütahya Müze Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiği öğrenildi. AA / Muharrem Cin - Güncel Güncel Haberler

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