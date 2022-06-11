Kütahya'da renkli reçete operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Kütahya'da renkli reçete operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

AA - Muharrem Cin - Güncel
Kütahya'da renkli reçete operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, renkli reçeteli ilaçlarla menfaat temin ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, renkli reçeteli ilaçlarla menfaat temin ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçede vatandaşların bilgisi dışında temin edilen TC kimlik numaralarına renkli reçeteli ilaçlar yazılarak eczanelerden alındığı, bunların uyuşturucu kullanıcılarına yüksek fiyatlardan satıldığı iddiasına ilişkin soruşturma başlattı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşık 10 ay süren takip sonucunda ikisi kamu görevlisi 3 zanlının adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekipler, yaptıkları aramada, farklı kişilere ait kimlik belgeleri ile düzenlenmiş e-reçeteler ele geçirdi.

Gözaltına alınan E.G. (63), M.O. (35) ve F.E. (35), jandarmadaki işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde mal ve ticareti, nitelikli dolandırıcılık, görevi kötüye kullanma ve resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

AA / Muharrem Cin - Güncel

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