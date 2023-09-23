Kütahya'da Ramazan Ayında Hatimle Teravih Namazı Kılan Din Görevlilerine Teşekkür Belgeleri Verildi
Kütahya'da Ramazan ayında camilerinde hatimle teravih namazı kıldıran din görevlilerine teşekkür belgeleri verildi. İl Müftüsü İrfan Açık, din görevlilerine teşekkür ederek hayırlı hizmetlerinin devamını diledi.
Kütahya'da Ramazan ayında camilerinde hatimle teravih namazı kıldıran din görevlilerine teşekkür belgeleri verildi.
Hatimle teravih namazı kıldıran, Evliya Çelebi Camii İmam Hatibi Osman Gür, Takvacılar Camii İmam Hatibi Mehmet Güngör, Takvacılar Camii Müezzin Kayyımı Kadir Birlik, Karagöz Ahmet Paşa Camii İmam Hatibi Rahim Tetik, Ahi Evren Camii İmam Hatibi Yusuf İzzet Gül ve Emir Sultan Kur'an Kursu yöneticisi Mehmet Oruç'a, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın imzaladığı teşekkür belgeleri Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık tarafından takdim edildi.
Din görevlilerine teşekkür eden İl Müftüsü İrfan Açık, hayırlı hizmetlerinin devamını diledi. - KÜTAHYA