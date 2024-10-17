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Kütahya'da Polisi Aldatmaya Çalışan Sürücü Yakalandı

Kütahya'da Polisi Aldatmaya Çalışan Sürücü Yakalandı
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Kütahya'da, uyuşturucu taşıdığı ihbarı üzerine polisin ihtarına uymayıp kaçan sürücü, yaklaşık 10 kilometre süren takibin ardından ekip aracına çarptı. Araçtaki 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve metamfetamin ele geçirildi.

KÜTAHYA'da, polisin ihtarına uymayıp kaçan sürücü, otomobiliyle ekip aracına çarptı. Yaklaşık 10 kilometre süren takibin ardından önü kesilerek durdurulan araçtaki 4 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu taşıdığı ihbarı üzerine gece saatlerinde 43 FS 016 plakalı otomobili takibe aldı. Polis, Seyitömer Kavşağı'nda otomobilin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Ancak uyarılara uymayan sürücü kaçtı ve ardından aracıyla Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi yakınlarında önünü kesmeye çalışan polis aracına çarpıp yoluna devam etti. Yaklaşık 10 kilometre süren takip, Kirazpınar Mahallesi'nde bir başka polis aracının otomobilin önünü kesmesiyle son buldu. Araçtaki şüpheliler E.A. (31), S.Ö. (27), Y.G. (22) ve M.K.T. (27), saklandıkları arazide yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin aracında ve takip sırasında araçtan dışarı attıkları poşette metamfetamin ile uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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