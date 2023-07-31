Kütahya'da polis ve bekçilerden GBT denetimi

Kütahya'da polis ekipleri ve çarşı mahalle bekçileri tarafından yapılan GBT denetiminde 213 şahıs, 82 araç ve 12 motosiklet kontrol edildi. Bir aranan şahıs yakalandı ve uyuşturucu ile kesici alet ele geçirildi.

Kütahya'da polis ekipleri ile çarşı mahalle bekçileri tarafından toplam 213 şahıs, 82 aracın ve 12 motosikletin GBT kontrolü ve denetimi yapıldı.

Resmi Ekipler Amirliğine bağlı ekipler ve Çarşı Mahalle Bekçileri tarafından 4 Amir, 7 resmi ekip, 4 sivil ekip ( 25 Personel) ve 15 ÇMB personeli ile il merkezinde Hisar Bölgesi, Hacıazizler Yolu, Zafertepe Mahallesi Okullar Bölgesi, Cephanelik Bölgesi, Dönenler Kavşagında ve Fuatpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı sanayi kavşağında şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yapılan bölge uygulamasında, toplam 213 şahıs, 82 aracın ve 12 motosikletin GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. 1 aranan şahıs yakalandı. 1 şahıstan uyuşturucu içiminde kullanılan payp ve 0.12 gram bonzai olarak değerlendirilen narkotik madde ve 3 adet kesici alet ele geçirildi. 3 şahsa idari yaptırım, 3 sürücüye cezai işlem uygulandı. - KÜTAHYA