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Kütahya'da polis operasyonunda aranan 19 kişi yakalandı

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Kütahya'da aranan ve bazılarının kesinleşmiş hapis cezası bulunan 19 kişiden 12'si cezaevine konuldu.

Kütahya'da aranan ve bazılarının kesinleşmiş hapis cezası bulunan 19 kişiden 12'si cezaevine konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilere yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, "uyuşturucu ticareti, cinsel istismar, hırsızlık, yaralama, tehdit ve konut dokunulmazlığını ihlal etme" gibi suçlardan aranan, haklarında 1 yıl ila 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu 19 kişi yakalandı.

Emniyette işlemleri tamamlanan bu kişilerden 7'si serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen, aralarında yabancı uyrukluların da olduğu 12 kişi ise nöbetçi hakimlikçe verilen tutuklama kararları ve diğer işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Uyuşturucu Ticareti Emniyet Müdürlüğü Kütahya Güvenlik Ceza Adliye Suç Operasyon 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

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