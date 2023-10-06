Kütahya'da polis önleyici hırsızlık uygulaması

Kütahya'da polis ekipleri tarafından yapılan önleyici hırsızlık uygulamasında 41 şahıs ve 18 aracın sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. Uygulama sonucunda 1 şahıstan 14 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Kütahya'da polisin önleyici hırsızlık uygulamasında 41 Şahıs ve 18 Aracın sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Fuat Paşa Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi, Cemalettin Mahallesi, Meydan Mahallesi, Osmangazi Mahallesi, Maltepe Mahallesi, Sultanbağı Mahallesi, Okmeydanı Mahallesi ve Mehmet Akif Ersoy Mahallelerinde 9 farklı bölgede şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yapılan uygulamada, 41 şahıs ve 18 aracın sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı,1 şahıstan 14 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. - KÜTAHYA