Kütahya'da polis önleyici hırsızlık uygulaması

Kütahya'da polisin mala karşı işlenen suçlara yönelik önleyici hırsızlık uygulamasında, 59 şahıs, 27 aracın sorgusu, GBT kontrolü ve denetiminin yapıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Sultanbağı Mahallesi, İstiklal Mahallesi, Meydan Mahallesi, Evliya Çelebi Mahallesi, Osmangazi Mahallesi, Fuat Paşa Mahallesi, Yunus Emre Mahallesi ve Zafertepe Mahallesinde 9 farklı bölgede şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yapılan mala karşı işlenen suçlara yönelik önleyici hırsızlık uygulamasında, 59 şahıs, 27 aracın sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı.1 aranan şahıs yakalandı, çalıntı olduğu düşünülen 1 elektrikli bisiklet muhafaza altına alındı, 1 şahıstan 0,70 gram metamfetamin ele geçirildi. - KÜTAHYA