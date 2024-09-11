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Kütahya'da Polis Olduklarını Söyleyerek Dolandırdığı İddia Edilen Şüpheli Tutuklandı

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Kütahya'da yaşayan bir çifti polis olduklarını söyleyerek dolandırdığı iddia edilen şüpheli tutuklandı. Şüpheli, çifti telefonla arayarak yönlendirmiş ve ziynet eşyası ile paraları alarak kayıplara karışmıştı.

Kütahya'da yaşayan çifti polis olduklarını söyleyerek dolandırdığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Telefonla Y.A. ve S.A. çiftine ulaşan ve kendisini polis olarak tanıtan zanlı, onların suça karıştıklarına ilişkin whatsapp mesajlarının ellerinde olduğu yalanını söyledi.

Bu kişilerin evindeki ziynet eşyası ve paraların incelemek için alacaklarını ifade eden şüpheli, bunları "üzerlerindeki parmak izlerinin silinmemesi için" buzdolabının derin dondurucu bölümüne koymalarını istedi.

Şüpheli, sonraki süreçte başka numaralardan da arayarak yönlendirmelerde bulundu.

Y.A. ve S.A, zanlının yönlendirmesiyle buzdolabına koydukları ziynet eşyası ve paraları, evlerine gelen ve polis olduğunu söyleyen başka birisine teslim etti.

Bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan çift, yaklaşık 900 bin lira zarara uğradıklarını iddia ederek polise şikayetçi oldu.

Polisin teknik takibi sonucu şüphelilerden birinin, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yaşayan İ.Ç. (19) olduğu belirlendi.

Çifti telefonla arayarak yönlendirdiği tespit edilen İ.Ç, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifadesi alınan şüpheli, hakimlikçe tutuklandı.

Polis, çiftin evine gelerek ziynet eşyası ve paraları alan kişinin de yakalanması için başlattığı çalışmayı sürdürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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