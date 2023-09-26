Kütahya'da Polis Kaçan Araçta Metamfetamin Ele Geçirdi

Kütahya il girişinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan içerisinde 3 kişinin bulunduğu araçta ve şahısların üzerinde 10.34 gram metamfetamin ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda il girişinde "dur" ikazına uymayarak kaçan araç kovalamaca sonucu yakalandı. Ekiplerin araç ile içerisinde bulunan M.Ş, H.Z ve M.T isimli şahısların üzerinde yaptığı aramada, 2 parça halinde 10.34 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem yapıldı. - KÜTAHYA