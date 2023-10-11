Kütahya'da Polis Kaçan Araçta 17 Kilo Uyuşturucu Buldu

Kütahya'da polis tarafından dur ihtarına uymayarak kaçan bir araçta yapılan aramada 17 kilo 122 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olay sonucunda 2 kişi gözaltına alındı.

Kütahya'da dur ihtarına uymayarak polisten kaçan araçtan 17 kilo 122 gram uyuşturucu madde çıktı. 2 kişi gözaltına alındı.

Kütahya İl Emniyet İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu gece saatlerinde şüphe üzerine durdurulmak istenen araç, dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yapılan kovalamaca sonucu araç ve yaya olarak kaçmaya çalışan H.C. ve A.U. isimli şahıslar yakalanırken, otomobilde yapılan aramada 2 farklı valize gizlenmiş 3 parça halinde toplam 17 kilo 122 gram skunk ele geçirildi - KÜTAHYA