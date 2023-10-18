Kütahya'da Polis Ekipleri Tarafından Metamfetamin Ele Geçirildi

Kütahya'da polis ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan aramada 86.70 gram metamfetamin ve 2 adet payp ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kütahya'da polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araçta 86.70 gram metamfetamin ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu şüphe üzerine durdurulan içerisinde H.İ.B ve İ.Ö isimli şahısların bulunduğu araçta ve şahısların yapılan üst aramalarında, 86.70 gram metamfetamin ve 2 adet payp ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. - KÜTAHYA