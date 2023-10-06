Kütahya'da polis ekipleri tarafından yapılan Dar Bölge uygulamasında, toplam 189 şahıs ve 72 aracın sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında 14 ticari taksi kontrol edildi, 12 motosikletin sorgusu yapıldı ve 5 adet kesici alet ele geçirilen 5 şahsa işlem yapıldı.

Kütahya'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen Dar Bölge uygulamasında 189 şahıs ve 72 araç kontrol edildi

Kütahya'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği "Dar Bölge" uygulamasında toplam 189 şahıs ve 72 aracın sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipleri ve Çarşı Mahalle Bekçileri ile birlikte 1 amir, 5 resmi ekip (13 Personel), 8 yaya devriye ve 12 ÇMB Personeli ile Gaybiefendi Mahallesi şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yapılan Dar Bölge uygulamasında, toplam 189 şahıs ve 72 aracın sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. 14 ticari taksi kontrol edildi, 12 motosikletin sorgusu yapıldı, 2 yoklama kaçağı şahsa gerekli tebligat yapıldı, 5 adet kesici alet ele geçirilen 5 şahsa işlem yapıldı. - KÜTAHYA