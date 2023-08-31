Kütahya'da polis ekipleri bölge uygulaması gerçekleştirdi

Kütahya'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen bölge uygulamasında 190 şahıs, 30 araç ve 12 motosikletin GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. Uygulama sonucunda uyuşturucu madde, silah ve kesici alet ele geçirildi.

Kütahya'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği bölge uygulamasında 190 şahıs, 30 aracın ve 12 motosikletin GBT kontrolü ve denetimi yapıldı.

Valilikte yapılan açıklamaya göre, Ekipler Amirliğine bağlı ekipler ile çarşı ve mahalle bekçileri tarafından il merkezindeki; Uygun Sokak, Ok Meydanı Mahallesi, Radar Caddesi, Hisar Bölgesi, Maltepe Mahallesi, Osmangazi Mahallesi, Hacıazizler Yolu, Zafertepe Mahallesi Okullar Bölgesi, Cephanelik ve Hayvan Pazarı Bölgesinde şüpheli araç ve şahıslar üzerinde uygulama yapıldı. Bölge uygulamasında, toplam 190 şahıs, 30 aracın ve 12 motosikletin GBT kontrolü ve denetimi yapılırken, 0.68 gram metamfetamin, 8.54 gram bonzai, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 kesici alet ele geçirildi, 2 yoklama kaçağı şahsa gerekli tebligat yapıldı. - KÜTAHYA