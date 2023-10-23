Kütahya'da polis bölge uygulaması yapıldı

Kütahya'da polis ekipleri tarafından yapılan bölge uygulamasında 270 şahıs ve araç ile 8 motosikletin GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. Uygulama sonucunda çeşitli suçlardan dolayı cezai işlem uygulanan kişiler bulundu.

Kütahya'da polisin bölge uygulamasında 270 şahıs ve araç ile 8 motosikletin GBT kontrolü ve denetiminin yapıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Resmi Ekipler Amirliğine bağlı ekipler, Yaya Devriyeler ve Çarşı Mahalle Bekçileri tarafından 1 Amir, 6 Resmi Ekip (12 Personel) ve 10 ÇMB personeli ile Dumlupınar Bulvarı, Ok Meydanı Mahallesi, Radar Caddesi, Hisar Bölgesi, Maltepe Mahallesi, Osmangazi Mahallesi, Hacıazizler Yolu, Zafertepe Mahallesi Okullar Bölgesi, Cephanelik ve Hayvan Pazarı Bölgesinde şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yapılan Bölge uygulamasında, 270 şahıs ve araç ile 8 motosikletin GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. Gürültü yapan 2 şahsa, çevreye rahatsızlık veren 3 şahsa ve trafik kanununun ilgili maddeleri uyarınca 1 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Ayrıca 1 kesici alet ele geçirildi, 1 yoklama kaçağı kaydı olan şahsa gerekli tebligat yapıldı. - KÜTAHYA