Kütahya'da polis bölge uygulaması yapıldı

Kütahya'da polis ekipleri tarafından yapılan bölge uygulamasında 195 şahıs, 39 araç ve 13 motosikletin GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. Uygulama sonucunda uyuşturucu madde ele geçirildi ve bazı kişilere idari işlem yapıldı.

Kütahya'da polisin bölge uygulamasında 195 şahıs, 39 araç ile 13 motosikletin GBT kontrolü ve denetimi yapıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Resmi Ekipler Amirliğine bağlı Ekipler ve Çarşı Mahalle Bekçileri tarafından 1 amir, 7 resmi ekip (15 Personel) ve 16 ÇMB personeli ile il merkezi Dumlupınar Bulvarı, Ok Meydanı Mahallesi, Radar Caddesi, Hisar Bölgesi, Maltepe Mahallesi, Osmangazi Mahallesi, Hacıazizler Yolu, Zafertepe Mahallesi Okullar Bölgesi, Cephanelik ve Hayvan Pazarı Bölgesinde şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yapılan Bölge uygulamasında, 195 şahıs, 39 araç ile 13 motosikletin GBT kontrolü ve denetimi yapıldı.

74,65 gram sıvı metamfetamin, 0,77 gram metamfetamin,1 adet payp ele geçirildi. 28 şahsa Kabahatler Kanunu uyarınca idari işlem yapılırken, 1 yoklama kaçağı kaydı olan şahsa ise tebligat yapıldı. - KÜTAHYA