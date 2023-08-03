Üye Girişi
Haberler

Kütahya'da Pazarlar ilçesinde ev yangını

Güncel Haberler

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde meydana gelen ev yangını Simav Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucu evde maddi hasar meydana geldi.

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde meydana gelen ev yangını Simav Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Pazarlar ilçesine bağlı Tepeköy'de bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine ev yangınına 3 arazöz, 1 su tankeri ve 2 pikap ile müdahale eden Simav Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede büyüyen yangını yoğun çalışmalar sonucu söndürdü. Yangın sonucu yanan evde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Orman İşletme Müdürlüğü Tepeköy Kütahya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title