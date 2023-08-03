Kütahya'da Pazarlar ilçesinde ev yangını

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde meydana gelen ev yangını Simav Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Pazarlar ilçesine bağlı Tepeköy'de bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine ev yangınına 3 arazöz, 1 su tankeri ve 2 pikap ile müdahale eden Simav Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede büyüyen yangını yoğun çalışmalar sonucu söndürdü. Yangın sonucu yanan evde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - KÜTAHYA