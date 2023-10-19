Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından pazar esnaflarına dolandırıcılık ve hırsızlık konularında bilgilendirme yapıldı. Broşürler dağıtıldı.

Kütahya'da Pazar Esnafı Dolandırıcılık ve Hırsızlık Konusunda Bilgilendirildi

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce pazar esnafı dolandırıcılık ve hırsızlık konusunda bilgilendirildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelince önleyici polislik hizmetleri çerçevesinde pazar esnaflarına yönelik dolandırıcılık ve hırsızlık konuları hakkında bilgilendirme faaliyeti yapılarak, broşür dağıtıldı. - KÜTAHYA