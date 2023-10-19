Kütahya'da Pazar Esnafı Dolandırıcılık ve Hırsızlık Konusunda Bilgilendirildi
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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından pazar esnaflarına dolandırıcılık ve hırsızlık konularında bilgilendirme yapıldı. Broşürler dağıtıldı.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce pazar esnafı dolandırıcılık ve hırsızlık konusunda bilgilendirildi.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelince önleyici polislik hizmetleri çerçevesinde pazar esnaflarına yönelik dolandırıcılık ve hırsızlık konuları hakkında bilgilendirme faaliyeti yapılarak, broşür dağıtıldı. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel