Kütahya'da Pavyonlar Bölgesinde Eğlence Mekanları Denetlendi

Kütahya'da polis ekipleri tarafından Pavyonlar bölgesinde faaliyet gösteren eğlence mekanları denetlendi. İşletmelerde çalışanların tespiti yapıldı ve gerekli resmi evraklar kontrol edildi. 402 kişinin GBT kontrolü yapıldı.

Kütahya'da polis ekiplerince Pavyonlar bölgesinde faaliyet gösteren eğlence mekanları denetiminde işletmelerde çalışanların tespiti yapılıp, gerekli resmi evraklar kontrol edildi, 402 şahsın GBT kontrolü yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipleri, Yaya Devriyeler ve Çarşı Mahalle Bekçileri tarafından 1 amir, 5 resmi ekip (13 Personel), 8 Yaya Devriye ve 16 ÇMB personeli ile Vefa Mahallesi, Pavyonlar bölgesinde faaliyet gösteren eğlence mekanları denetlendi.

Denetimlerde, 402 şahsın GBT kontrolü yapıldı. İşletmelerde çalışanların tespiti yapılıp, gerekli resmi evraklar kontrol edildi. 1 aranan şahıs yakalanırken, 2 yoklama kaçağı şahsa gerekli tebligat yapıldı. - KÜTAHYA