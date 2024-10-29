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Kütahya'da Park Tartışması Kanlı Bitti

Kütahya'da Park Tartışması Kanlı Bitti
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Kütahya'nın Yenidoğan Mahallesi'nde komşular arasında park yeri nedeniyle çıkan kavgada bir kişi yaralandı. Tartışmanın büyümesi üzerine silah kullanıldı.

KÜTAHYA'da komşular arasında park tartışması nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Yenidoğan Mahallesi Özen Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, evinin önüne araç park edilmesine sinirlenen V.A. (61) komşusu H.G. (33) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine darp edilen V.A., aracından aldığı silahı ateşleyerek H.G.'yi vurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri şüpheli V.A.'yı suç aleti silahla birlikte yakalarken olayda elinden ve yanağından yaralanan H.G. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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