Kütahya'da Oyun Parkında Yangın Çıktı
Kütahya'nın Bahçelievler Mahallesi'ndeki çocuk oyun parkında meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında parkın malzemeleri tamamen yanarken, olayla ilgili iki şüphelinin yakalanması için çalışmalar başlatıldı.
Kütahya'da oyun parkında çıkan yangın söndürüldü.
Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir çocuk oyun parkından alevler yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülürken, parktaki malzemeler tamamen yandı.
Görgü tanıklarının verdiği bilgi doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, parkta yangın çıkarttıkları iddia edilen iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.