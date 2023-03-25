Kütahya'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Gediz- Kütahya karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Mustafa Taşkın (52) yönetimindeki 35 AR 1722 plakalı otomobil, İzzet Aykı'nın (55) kullandığı 07 BBP 530 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Sürücü İzzet Aykı kaza yerinde yaşamını yitirirken, Dilber Aykı (57), Sıddıka Aykı (75) ile diğer otomobilin sürücüsü Mustafa Taşkın ise yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada yaşamını yitiren İzzet Aykı'nın cenazesi ise yapılan incelemenin ardından hastanenin morguna götürüldü.Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.