Kütahya'da otomobiller çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Haberler

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Kütahya'da otomobiller çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

AA - Muharrem Cin - Güncel
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Kütahya'da otomobiller çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kütahya'da iki otomobilin çarpışması sonucu anne öldü, baba ve oğlu yaralandı.

TAVŞANLI, KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da iki otomobilin çarpışması sonucu anne öldü, baba ve oğlu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Cevdet E. yönetimindeki 43 AE 611 plakalı otomobil, Kütahya- Tavşanlı Çevre Yolu'ndaki kavşakta, Süleyman Demir'in kullandığı 43 FR 972 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücünün annesi Sabriye Demir'in (72) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan sürücü ile babası Nail Demir, ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

AA / Muharrem Cin - Güncel

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