Kütahya'da Otomobilin TIR'a Çarpması Sonucu 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir otomobilin TIR'a arkadan çarptığı kazada 51 yaşındaki sürücü İbrahim Aras yaşamını yitirdi. Kaza sonrası otomobil demir yığını haline gelirken, itfaiye ekipleri tarafından sıkışan sürücü çıkarıldı ama müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde bir otomobilin TIR'a arkadan çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, geç saatlerde Kütahya-Tavşanlı yolu 12'inci kilometresinde Şahmelek rampası mevkisinde meydana geldi. Kütahya'dan Tavşanlı istikametine seyir halinde olan İbrahim Aras (51) yönetimindeki 43 UZ 883 plakalı otomobil, aynı istikamette giden önündeki Ahmet İlçi idaresindeki 54 SH 480 plakalı TIR'a arkadan çarptı. TIR'ın altına giren otomobil demir yığını haline dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü itfaiye görevlileri tarafından çıkarılıp sağlık personeline teslim edildi. Yapılan kontrolde sürücü Aras'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
