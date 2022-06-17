Kütahya'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Kütahya'da otomobilin devrilmesi sonucu Bulgaristanlı aileden 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi tedavi altına alındı. Kütahya'da otomobilin devrilmesi sonucu Bulgaristanlı aileden 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi tedavi altına alındı. Petar İvanov Petrova (35) idaresindeki EH1119KM plakalı otomobil, Kütahya-Eskişehir kara yolu Ahmetoğlu köyü yakınlarındaki akaryakıt istasyonunun önünde devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, Tanya Ninkova Parashkevova'nın (67) yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan sürücü ile eşi Nadezhda Nikolaeva (38) ve kızı Kristiyana Petrova (10) 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Bu arada, kaza anı ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kamarasınca kaydedildi. AA / Muharrem Cin - Güncel Güncel Haberler

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