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Kütahya'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

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Kütahya'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti. Kaza, Kütahya Afyonkarahisar karayolunda Sporkent Kavşağı yakınında meydana geldi. Sürücü gözaltına alındı.

Kütahya'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

KÜTAHYA - Kütahya'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Kaza, Kütahya Afyonkarahisar karayolunda Sporkent Kavşağı yakınında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İ.A. yönetimindeki 43 AAK 888 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 59 yaşındaki Emine Avşar'a çarptı. hbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Avşar'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından KSBÜ Evliya Çelebi Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürücü İ.A., polis tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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