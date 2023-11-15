Kütahya'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Kütahya'da otomobilin çarptığı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Kütahya -Afyonkarahisar Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. yönetimindeki 43 EC 579 plakalı otomobil, yolun karşına geçmeye çalışan 68 yaşındaki Seda Çevir'e çarptı. Kazada ağır yaralanan Çevir, olay yerindeki müdahalenin ardından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Çevir, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücü A.K., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. - KÜTAHYA