Kütahya'da otomobilin çarpması sonucu şehit olan jandarma personeli için tören düzenlendi

Kütahya'da kontrolden çıkan otomobilin çarpması sonucu şehit olan jandarma trafik Uzman Çavuş Yücel Yeşil'in cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Manisa'nın Kula ilçesine uğurlandı.

Şehit Yeşil'in (26) Türk bayrağına sarılı naaşı, hastane morgundan alınarak Kütahya İl Jandarma Komutanlığı hizmet binasının önüne getirildi.

Burada düzenlenen törene Kütahya Vali Vekili Burhanettin Yavaşi, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Uzun, Kütahya Adalet Komisyon Başkanı Mehmet Deniz Malkoç, İl Jandarma Komutanı Albay Vedat Kültür ve jandarma personeli katıldı.

Şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dua edildi.

Törenin ardından şehidin cenazesi, memleketi Manisa'nın Kula ilçesine uğurlandı.

Abdullah D. idaresindeki 43 ABU 899 plakalı otomobil, Kütahya-Çavdarhisar kara yolu Göynükören Kavşağı yakınında kontrolden çıkarak karşı şeritte yol kontrolü yapan jandarma trafik personeli Uzman Çavuş Yücel Yeşil'e (26) çarptıktan sonra şarampole devrilmişti. Yeşil'in olay yerinde şehit olduğu kazada, otomobilde bulunan sürücünün eşi Rukiye ile çocukları Rüveyda ve İsmail D. yaralanmıştı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Abdullah D, İl Jandarma Komutanlığına götürülmüştü.