Üye Girişi
Haberler

Kütahya'da Otomobilde Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Güncel Haberler

Kütahya'da polis tarafından durdurulan otomobilde 276,75 gram kokain ve 5,55 gram esrar ele geçirilirken, olayla alakalı 2 kişi gözaltına alındı.

Kütahya'da polis tarafından durdurulan otomobilde 276,75 gram kokain ve 5,55 gram esrar ele geçirilirken, olayla alakalı 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine Kütahya-Eskişehir Karayolu üzerindeki polis uygulama noktasında 34 CTM 193 plakalı otomobili durdurdu. Narkotik köpeği 'Thor' ile yapılan aramada, otomobilin bagajındaki stepne kısmına gizlenmiş ilk yardım çantasında, 276,75 gram kokain ve 5,55 gram esrar ele geçirildi.Thor'un uyuşturucuyu bulma anı kameraya yansıdı.

Otomobildeki H.Ö. ve D.B. isimli şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürüldü. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kütahya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title