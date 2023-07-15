Kütahya'da Otomobilde Uyuşturucu Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Tutuklandı

Kütahya'da, içinde bulundukları otomobildeki patates cipsi paketinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından uyuşturucu getirip sattıkları iddia edilen şüphelileri takibe aldı. İçinde şüphelilerin bulunduğu otomobili Kütahya-Eskişehir kara yolu 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda durduran ekipler, yaptıkları aramada, patates cipsi paketinin içine gizlenmiş 31,5 gram bonzai ile 16 gram metamfetamin ele geçirdi. Araçtaki I.D ve S.U, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan tutuklandı.