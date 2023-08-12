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Kütahya'da Otomobilde Tarihi Eser Bulunduran Zanlı Hakkında İşlem Başlatıldı

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Kütahya'da yapılan bir uygulama sırasında durdurulan bir araçta çok sayıda tarihi eser bulundu. Ele geçirilen eserler, incelenmek üzere Kütahya Müze Müdürlüğüne götürüldü. Araç sürücüsü ise gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kütahya'da, otomobilinde çok sayıda tarihi eser bulunan zanlı hakkında işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Meydan Mahallesi'nde uygulama yaptıkları sırada bir aracı durdurdu.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla araçta yapılan aramada ele geçirilen 147 parça sikke ve obje ile antika eşyalar, incelenmek üzere Kütahya Müze Müdürlüğüne götürüldü.

Gözaltına alınan araç sürücüsü C.T'nin (53) emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel

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