Kütahya'da Otomobilde Tarihi Eser Bulunduran Zanlı Hakkında İşlem Başlatıldı

Kütahya'da yapılan bir uygulama sırasında durdurulan bir araçta çok sayıda tarihi eser bulundu. Ele geçirilen eserler, incelenmek üzere Kütahya Müze Müdürlüğüne götürüldü. Araç sürücüsü ise gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.