Kütahya'da Otomobilde Gizlenmiş Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kütahya'da kullandığı otomobilde bir çift spor ayakkabı içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirler arası uyuşturucu nakli yapılacağı bilgisi üzerine kiralanmış bir otomobili çevre yolunda durdurdu.

Araçta yapılan aramada bir çift spor ayakkabı içine gizlenmiş 169,76 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü S.A. (28), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada, Kütahya'da yılbaşından bu yana uyuşturucu operasyonlarında 53 zanlının tutuklandığı öğrenildi.