Kütahya'da Otomobilde 35 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Kütahya'da, otomobilde 35 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durumundan şüphelenilen otomobili, polis kontrol noktasında durdurdu.

Dedektör köpek "Thor" ile araçta yapılan aramada, 35 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Sürücü H.Ö. (33), ekiplerce gözaltına alındı.