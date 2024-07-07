Kütahya'da Otomobilde 35 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
Kütahya'da polis kontrol noktasında durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 35 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı.
Kütahya'da, otomobilde 35 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durumundan şüphelenilen otomobili, polis kontrol noktasında durdurdu.
Dedektör köpek "Thor" ile araçta yapılan aramada, 35 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
Sürücü H.Ö. (33), ekiplerce gözaltına alındı.