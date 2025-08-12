Kütahya'da Otomobil Takla Attı, Anne ve Kızı Yaralandı

Kütahya'da Otomobil Takla Attı, Anne ve Kızı Yaralandı
Kütahya'da kontrolden çıkan otomobil su kanalına düşerek takla attı. Araçta sıkışan anne ve kızı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

KÜTAHYA'da takla atıp su kanalına düşen otomobilde sıkışan sürücü anne H.Ö. (34) ve kızı E.Ö. (15), itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı.

Kaza, Akkent Mahallesi Barış Pınarı Bulvarı Şehzadeler Parkı karşısında meydana geldi. H.Ö., kullandığı 43 PB 162 plakalı otomobilin kontrolünü kaybetti. Savrulan araç, takla atarak su kanalına düştü. Ters dönen araçta, sürücü H.Ö. ile kızı E.Ö. sıkıştı. İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiyecilerin, araçtan yaralı halde çıkardığı anne ve kızı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Anne ve kızın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
