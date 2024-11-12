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Kütahya'da Otomobil Su Kanalına Düştü, Sürücü Kurtarıldı

Kütahya'da Otomobil Su Kanalına Düştü, Sürücü Kurtarıldı
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Kütahya'da yol kenarındaki su kanalına düşen otomobilde sıkışan 20 yaşındaki sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

KÜTAHYA'da, otomobil yol kenarındaki su kanalına düştü. Takla atan araçta sıkışan sürücü Y.E.B. (20), itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında, Bölücek Mahallesi Kanal Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Hekim Sinan Şair Şeyhi Caddesi yönünde ilerlerken Y.E.B.'nin kontrolünü kaybettiği 34 DKS 913 plakalı otomobil, yol kenarındaki su kanalına düştü. Takla atarak yan yatan otomobilin sürücüsü araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin yarım saatlik çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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