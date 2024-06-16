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Kütahya'da Otomobil Şarampole Devrildi: 4'ü Çocuk 6 Kişi Yaralandı

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Kütahya-Eskişehir kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, Kırgızistan uyruklu bir sürücünün yönetimindeki otomobil şarampole devrildi. Kazada 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4'ü çocuk, 6 kişi yaralandı.

Kırgızistan uyruklu Abdılbosit Kochorov yönetimindeki 34 FJU 592 plakalı otomobil, Kütahya- Eskişehir kara yolunun 30. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Kochorov ile 4'ü çocuk 5 kişi, ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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