Kütahya'da Otomobil Kazasında 1 Yaralı
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza, saat 09.00 sıralarında çevreyolundaki Balıkesir Işıklı Kavşağı'nda meydana geldi. Halil K. (46), 43 ACH 560 plakalı otomobiliyle, Tunçbilek istikametinden gelerek kavşağa giriş yaptığı sırada, Emet istikametinden gelen Ali Ü.'nün (47) kullandığı 43 AFS 762 plakalı otomobille çarpıştı. 43 ACH 560 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Mehmet K. (71) yaralandı. İhbarla olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber-Kamera: Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya),