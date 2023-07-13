Kütahya'da Otomobil Kazası Sonucu Hayatını Kaybeden İranlı Gencin Cenazesi Defnedildi

Kütahya'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Husein Shahap Rezai (16) için cenaze namazı kılındı ve cenazesi defnedildi. İranlı ailenin 7 yıl önce Türkiye'ye yerleştiği ve ölen gencin babasının kaynakçı ustası olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.