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Kütahya'da Otomobil Kazası: Genç Hayatını Kaybetti

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Kütahya'nın Emet ilçesinde, otomobiliyle akaryakıt istasyonunun duvarına çarparak ağır yaralanan genç, hastanede hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan genç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde, otomobiliyle akaryakıt istasyonunun duvarına çarparak ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İlçede yaşayan Mehmet Ali Güler (21), 43 FF 137 plakalı otomobili ile ilçe girişindeki akaryakıt istasyonunda duvara çarptı.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Güler, Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ardından Kütahya Şehir Hastanesine sevk edilen Güler, burada müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Güler'in otomobilini birkaç gün önce aldığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Otomobil Güncel Emet

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