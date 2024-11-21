Kütahya'da Otomobil Kazası: Bir Yaralı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, otomobilin bir kişiye çarparak yaralanmasına neden olan kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

E.Y. idaresindeki 16 BAZ 259 plakalı otomobil, Bursa Caddesi'nde kontrolden çıkarak yolda yürüyen H.İ.Z'ye çarptıktan sonra park halindeki otomobile çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle park halindeki otomobil, yakındaki bir işyerine girdi.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, iki otomobilin arsında kalarak yaralanan H.İ.Z'yi Domaniç İlçe Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaza anı, bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.