Kütahya'da Otomobil Kazası: 6 Yaralı

Kütahya'da 2 otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ahmet Baytı idaresindeki 48 ACT 962 plakalı otomobil, Kütahya-Tavşanlı kara yolu Yoncalı Kavşağı mevkisinde, Elif Demir'in kullandığı 43 AAZ 505 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Demir, araçlardaki Necip ve Suzan Sargın, Emel ve Binnaz Aydoğdu ile Ezgi Miray Özçınar yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalelerin ardından Kütahya Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.