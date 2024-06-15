Kütahya'da Otomobil Kazası: 3 Kişi Yaralandı
Kütahya'da meydana gelen otomobil kazasında, bir araç yoldan çıkarak ağaca çarptı ve 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kütahya'da bir otomobilin yoldan çıkarak ağaca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
İsa Çakır idaresindeki 43 EB 282 plakalı otomobil, Kütahya-Seyitömer kara yolunda savrulduğu tarladaki ağaçlara çarptı.
Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce araçtan yaralı çıkarılan sürücü ile Saniye Çakır ve Ramazan Öncü Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.