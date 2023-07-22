Kütahya'da Otomobil Kazası: 3 Kişi Yaralandı

Kütahya'nın Emet ilçesinde otomobilin takla atarak şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gürpınar köyünden Emet ilçesi istikametine seyreden Yiğit D. idaresindeki 45 U 7284 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi. Kazada araç sürücüsü Yiğit D. ile araçta yolcu olarak bulunan Hakan A. ve Bekteş T. da ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza mahalline 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere sevk edildi. Yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. - KÜTAHYA