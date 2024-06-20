Üye Girişi
Haberler

Kütahya'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da meydana gelen otomobil kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada, iki otomobil çarpıştı ve olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni morga götürüldü.

Kütahya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Aziz Erçoban (25) idaresindeki 43 SE 162 plakalı otomobil, Kütahya-Afyonkarahisar çevre yolu Ulusoy Kavşağı'nda aynı yönde giden Yakup Yıldız'ın (50) kullandığı 06 EC 4436 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Yıldız'ın kullandığı araçta bulunan kayınvalidesi Cemile Yalçıner'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan sürücüler ile araçlardaki Belkız Yıldız (50) ve Hülya Gülsever 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaşamını yitiren Yalçıner'in cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Kütahya Acil Durum Trafik Kazaları Güncel Haberler

Adı yasak aşk, tehdit, uyuşturucu kullanımı ve rüşvete karışan hakim hakkında karar çıktı

Adı yasak aşk, tehdit, uyuşturucu kullanımı ve rüşvete karışan hakim hakkında karar çıktı

 Sergen Yalçın, tüm dünyanın ayakta alkışladığı Arda Güler'e demediğini bırakmadı

Sergen Yalçın, tüm dünyanın ayakta alkışladığı Arda Güler'e demediğini bırakmadı

 Duyunca şok olacaksınız! İşte Arda Güler'in yeni adresi

Duyunca şok olacaksınız! İşte Arda Güler'in yeni adresi

Bakmadan Geçme

EURO 2024 F Grubu Puan Durumu! F Grubu'nda 1. ve 2. kim? EURO 2024 F Grubu'nda 3. ve 4. kim olacak? EURO 2024 E Grubu Puan Durumu! E Grubu'nda 1. ve 2. kim? EURO 2024 E Grubu'nda 3. ve 4. kim olacak? EURO 2024 D Grubu Puan Durumu! D Grubu'nda 1. ve 2. kim? EURO 2024 D Grubu'nda 3. ve 4. kim olacak? 20 Haziran Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 20 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 20 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 20 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 20 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 20 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 20 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 20 Haziran Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! 21 Haziran Cuma 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 21 Haziran burç yorumları nedir? İskoçya İsviçre maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) İskoçya İsviçre maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? İskoçya İsviçre maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! İskoçya İsviçre maçı ne oldu? İskoçya İsviçre maçı CANLI izle! (EURO 2024) İskoçya İsviçre EURO 2024 maçını hangi kanal veriyor, şifresiz nereden izlenir?
'Cumhur İttifakı'ndan ayrılacaksa Türkiye İttifakı'na gelebilir' diyen Özel'in saydığı konular Bahçeli'yi kızdıracak

"Cumhur İttifakı'ndan ayrılacaksa Türkiye İttifakı'na gelebilir" diyen Özel'in saydığı konular Bahçeli'yi kızdıracak
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title