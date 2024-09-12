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Kütahya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

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KÜTAHYA'da otomobil ile çarpışan motosikletteki E.Ü. (17) ile B.İ. (16) yaralanırken, şoka giren N.Y. (26) isimli kadın sürücü gözyaşlarına boğuldu. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

KÜTAHYA'da otomobil ile çarpışan motosikletteki E.Ü. (17) ile B.İ. (16) yaralanırken, şoka giren N.Y. (26) isimli kadın sürücü gözyaşlarına boğuldu.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Mehmet Dumlu Caddesi'nde meydana geldi. Caddede 'U' dönüşü için manevra yapan N.Y.'nin kullandığı 43 AET 316 plakalı otomobil, Afyonkarahisar istikametine seyir halinde olan E.Ü.'nün kullandığı 43 AGF 327 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Devrilen motosikletten düşen sürücü ile arkasındaki arkadaşı B.İ. yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kazanın ardından şoka giren otomobil sürücüsü gözyaşlarına boğuldu. Yaralılar ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Trafik Kazaları Motosiklet Otomobil Kütahya Güncel

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