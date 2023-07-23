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Kütahya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza, Tavşanlı-Kütahya kara yolu 6'ncı kilometresinde meydana geldi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı- Kütahya kara yolu 6'ncı kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı'dan Kütahya istikametine giden Muharrem A. idaresindeki 43 ADF 170 plakalı otomobil ile aynı istikamette seyir halinde olan Zekeriya B. yönetimindeki 43 UY 936 plakalı motosiklet çarpıştı. Meydana gelen trafik kazası sonucu motosiklet sürücüsü Zekeriya B. yaralandı.

Yaralı sürücü 112 Acil Servis ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Tavşanlı Kütahya Güncel Haberler

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